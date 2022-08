Clara Roquet: “A Espanha é um país muito racista e classista”

As cortinas ondulam ao vento: Costa Brava, Espanha, Verão. A história de um deslumbramento que sacode as divisões de classe. É o último Verão de Nora, filha de família, que avistou Libertad, filha da empregada. Primeira longa-metragem da catalã Clara Roquet, Libertad ondula ao vento da memória do cinema espanhol dos anos 70.