Afastadas da vida pública, activistas afegãs abrem biblioteca para as mulheres

As escolas secundárias para raparigas permanecem maioritariamente fechadas no Afeganistão, depois de o regime taliban ter prometido a sua reabertura. A organização Crystal Bayat Foundation abriu agora uma biblioteca num centro comercial em Cabul, em conjunto com muitas activistas que lutam pelos direitos das mulheres desde o regresso do regime taliban.

Em Março, os taliban recuaram na promessa de reabrir os liceus para raparigas. Muitas adolescentes permanecem impedidas de entrar em escolas e de receber educação. Em simultâneo, muitas mulheres foram forçadas a deixar os empregos e a permanecer em casa, longe de actividades públicas.

O regime alega que respeita os direitos das mulheres de acordo com sua interpretação da lei islâmica e que estão a trabalhar para reabrir as escolas secundárias femininas.

