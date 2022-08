Piloto de 17 anos torna-se o mais jovem a voar sozinho à volta do mundo

Após 54.134 quilómetros, Mack Rutherford, de 17 anos, bateu dois recordes do Guinness, incluindo um da irmã. “Demorou um pouco mais do que eu esperava, mas foi uma viagem muito excitante, muito interessante e não me arrependo de nada de a ter feito.”

Um adolescente com nacionalidade belga e britânica tornou-se a pessoa mais jovem a voar sozinho à volta do mundo na quarta-feira, após uma viagem de cinco meses em que enfrentou monções, calor abrasador e muita burocracia.

Os ânimos exaltaram-se quando Mack Rutherford, de 17 anos, aterrou num aeródromo perto da capital búlgara, Sófia, após ter voado 54.124 quilómetros e visitado mais de 30 países desde que partiu do mesmo local no seu avião ultraleve Shark Aero, a 23 de Março.

“Havia muitos pontos na minha viagem onde teria sido fácil desistir... Mas continuei, mesmo quando parecia que não conseguiria chegar ao fim”, conta.

A viagem bateu dois recordes do Guinness, incluindo um estabelecido pela sua irmã Zara, de 19 anos, que lhe entregou um dos certificados na pista. “É espantoso estar aqui novamente e ter concluído o meu objectivo”, referiu o piloto com um largo sorriso. “Demorou um pouco mais do que eu esperava, mas foi uma viagem muito excitante, muito interessante e não me arrependo de nada de a ter feito.”

A viagem de Rutherford demorou mais do que o previsto, devido a atrasos que o obrigaram a alterar duas vezes a rota e a sobrevoar África, Médio Oriente, o Sul da Ásia, a América do Norte e a regressar à Europa.

Os seus voos preferidos foram desde o deserto do Sara até à Gronelândia e Islândia. Mas a viagem também teve muitos desafios, como um voo de dez horas do Japão para a desabitada ilha Attu dos EUA, atravessando o Pacífico com mau tempo.

No Sudão, o sistema de painéis solares caiu porque o calor derreteu a cola. Na Índia, a chuva entrou nos principais tanques de combustível e encharcou o avião, incluindo alguns documentos a bordo.

Rutherford tornou-se a pessoa mais jovem a voar à volta do mundo sozinho, ficando com o título de Travis Ludlow, que tinha 18 anos quando completou a sua tentativa no ano passado.

Ele é agora, também, a pessoa mais jovem a voar à volta do mundo num avião ultraleve, título anteriormente ocupado pela irmã Zara, que completou a sua própria viagem à volta do globo em Janeiro deste ano.

Por enquanto, não está a planear bater nenhum novo recorde, mas sim voltar à escola e recuperar os estudos.

Rutherford, que obteve a sua licença de piloto em 2020 quando tinha 15 anos, após treinar com o seu pai, espera que a viagem de cinco meses encoraje outros jovens a perseguir os seus sonhos. “Basicamente, basta trabalhar arduamente e avançar, não importa a idade. Basta continuar a avançar e os sonhos vão acabar por se concretizar.”