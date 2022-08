“Se me vires, chora”: seca na Europa revela “pedras da fome”, bombas e aldeias fantasma

"Se me vires, chora", pode ler-se numa das chamadas "pedras da fome" que ressurgiu recentemente no leito ressequido do rio Elba, em Děčín, no norte da República Checa, junto à fronteira com a Alemanha. Mas o que significa este aviso? O que são "pedras da fome"?

Quando ocorrem cheias, há quem inscreva nas paredes dos edifícios a altura das águas; as "pedras da fome" funcionam sob a mesma lógica, mas com enfoque nos anos de seca extrema. Ao longo dos últimos cinco séculos (a inscrição mais antiga data de 1417), quando o nível das águas dos rios descia perigosamente, os habitantes da Europa central inscreviam o ano em que estavam sobre as rochas que raramente estavam em contacto com o ar, deixando também, por vezes, algumas mensagens de preocupação relacionadas com más colheitas e falta de alimento. Estas pedras inscritas podem ser encontradas nos leitos dos rios Reno, Danúbio, Elba e Moselle.

A seca extrema que afecta a Europa actualmente pode ser, segundo o Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia, a mais severa dos últimos 500 anos, competindo apenas com a de 2018. O nível das águas dos rios europeus encontra-se muito abaixo da média de outros anos: o Loire, em França, pode atravessar-se a pé, o Reno está a tornar-se interdito ao tráfego de embarcações, o nível das águas do rio Pó, em Itália, está dois metros abaixo do normal e as do Danúbio marcam 25ºC.

A diminuição do caudal das águas dos rios desvendou alguns dos "tesouros" que se mantinham escondidos debaixo da superfície. A Reuters compilou alguns dos ressurgimentos mais surpreendentes e relevantes, que podem ser conhecidos nas imagens que compõem esta fotogaleria. Há para ver frotas de navios e bombas da Segunda Guerra Mundial a despontar das águas do Danúbio, aldeias fantasma nas margens das albufeiras de Portugal e Espanha, balneários do século XIX, pontes medievais góticas e dólmenes pré-históricos.