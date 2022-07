Seca em Itália: o leito exposto do rio Pó

O rio Pó é um dos maiores de Itália e um símbolo da seca que partes do país atravessam: regista os níveis mais baixos em mais de 70 anos e partes do seu leito estão completamente expostas. Precisamente por causa do baixo caudal do rio, a água do mar entrou até 30 quilómetros no interior da sua foz no Mar Adriático

A seca começou no Inverno e agravou-se na Primavera (com uma redução drástica da precipitação) com a chegada do calor. O Governo já declarou estado de emergência em várias regiões e cidades como Verona e Pisa anunciaram a imposição de restrições ao consumo de água.