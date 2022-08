Ocultação de dados em contratos públicos sob pretexto do “RGPD”

Se o Regulamento Geral para a Protecção de Dados é o critério para rasurar o NIF de contratados no Portal Base, porque não se omite também o seu nome? E porque não se aplica aos contratos anteriores ao RGPD esta visão mais restritiva e menos protectora do interesse público?

No contrato público https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=entidades&id=4532159 ("Assistência à empreitada do Edifício Av.ª António José Almeida, 24 – Creche do Areeiro") da Junta de Freguesia do Areeiro, em Lisboa (apenas um exemplo entre muitos outros contratos de muitas autarquias do país), aparece rasurado o NIF do contratado.