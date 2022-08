A agonia do mundo rural e as suas causas

As causas dos incêndios no Norte e Centro, fogo posto, acidental ou natural, são assunto relevante, mas não explicam a sua dimensão catastrófica. A informação oficial de que 70% dos incêndios de 2022 têm origem negligente, carece de uma comprovação científica escrutinável: quem e como estudou as causas de mais de 7000 incêndios? Em qualquer caso, é a sua dimensão trágica que não deve ser escamoteada e que este artigo pretende debater, na perspetiva de que a causa primeira das tragédias provocadas pelos incêndios é o abandono do mundo rural pelos governos centrais, no quadro de uma economia de mercado liberalizada e desregulada.