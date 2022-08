MPLA segue à frente nas eleições em Angola, UNITA ganha em Luanda

Com 86,41% dos votos contabilizados, o partido no poder tem 52,08% dos votos contra 42,98% da UNITA.

O MPLA continua numa boa posição para continuar no poder em Angola por mais cinco anos. De acordo com o resultado provisório da contagem, com 86,41% dos votos contabilizados, o partido liderado por João Lourenço consegue 52,08% dos votos contra 42,98% dos seus eternos rivais, a UNITA.

Os números foram comunicados esta quinta-feira pelo porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral (CNE) de Angola, Lucas Quilundo, numa intervenção sem direito a perguntas.

A grande surpresa é que o partido liderado por Adalberto Costa Júnior ganha em dois círculos provinciais, Luanda e Zaire. No maior círculo eleitoral do país, o de Luanda, a vantagem da oposição em relação ao partido no poder é substancial: com 62,93% contra 33,06% do MPLA, quando estão contabilizados 77,12%.

Na província de Luanda, o maior círculo eleitoral do país, a UNITA já superou o milhão de votos na contabilização actual e quase duplica a votação do partido no poder: 1.027.337 contra 539.805. Uma mudança de paisagem política considerável em relação aos resultados das últimas eleições, realizadas em 2017, em que o MPLA ganhou com 48,17% dos votos contra 35,44% da UNITA.

No Zaire, a liderança da UNITA é mais apertada, mas tendo em conta o adiantado estado da contagem (98,59%) a vitória do partido de Adalberto Costa Júnior parece garantida. A UNITA tem 52,25% dos votos contra 36,14% do MPLA.

Em Cabinda, onde a contagem está ainda nos 21,7%, MPLA e UNITA estão muito próximos, com o partido no poder a ter nesta altura uma ligeira vantagem, com 45,58% contra 45,28% da UNITA.

Os resultados apresentados mostram a tendência de bipolarização acentuada em Angola, com MPLA e UNITA a abocanharem a grande maioria dos votos e todos os outros seis pequenos partidos reduzidos a percentagens em redor de 1%, com o melhor a ser o PRS, com 1,18%.