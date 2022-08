Apertada pela Justiça, Cristina Kirchner olha para a Casa Rosada como refúgio

A pouco mais de um ano da próxima eleição presidencial na Argentina, a vice-presidente do país e provável candidata à presidência em 2023, Cristina Kirchner, viu cair sobre si um pedido de 12 anos de prisão e de proibição de se candidatar a cargos públicos até ao fim da vida. O pedido de condenação, anunciado no início da semana pelo Ministério Público, levou dezenas de apoiantes e de opositores a manifestarem-se à porta da casa de Kirchner, na Recoleta — uma das zonas mais caras de Buenos Aires, e onde a vice-presidente argentina não é vista com bons olhos.