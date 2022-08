De caiaque pela barragem da Bravura comovem-nos duas realidades: as aves e a natureza, a seca avassaladora

A seca numa das barragens com o nível de água mais baixo do país é omnipresente na paisagem. Mas os passeios de caiaque que a Waterfalcons propõe este Verão na barragem da Bravura, em Lagos, dão outra vida à área: enquanto nos dão um banho de realidade, também contemplam a observação de aves e a tranquilidade e descoberta de um Algarve para lá do sol-e-mar.