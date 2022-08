Incêndios: PJ detém septuagenário por fogo ocorrido em Julho em Braga

Um homem, de 71 anos, foi detido por suspeitas da autoria de um incêndio florestal ocorrido na tarde de 15 de Julho na freguesia de Gondizalves, concelho de Braga, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ de Braga diz que “as diligências realizadas permitiram a recolha de um sólido acervo probatório, que permitiu a identificação, localização e detenção do suspeito”, na terça-feira.

“Presume-se que [o detido] terá actuado com recurso a chama derreta. No dia em que ocorreu o incêndio, Portugal encontrava-se em estado de contingência devido ao risco máximo de incêndios, com temperaturas a rondar os 40 graus centígrados”, lê-se no comunicado.

Esta força de investigação criminal conta que, “face às condições atmosféricas registadas naquele momento, em que se conjugavam altas temperaturas com um grau de humidade baixo, aliado à disponibilidade de combustível, o incêndio evoluiu rapidamente”.

O fogo colocou “em perigo instalações industriais de empresas, de habitações e as manchas florestais situadas nas proximidades. O incêndio só não atingiu outras proporções devido à pronta detecção do mesmo e subsequente eficaz intervenção dos Bombeiros Voluntários e Bombeiros Sapadores de Braga, auxiliados por um meio aéreo, que assim evitaram a sua propagação”, sublinha a PJ.

O septuagenário vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.