Mais de 19 mil condutores apanhados em excesso de velocidade

Segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária que faz um balanço da campanha “Viajar sem Pressa”, em oito dias, foram registados 2849 acidentes com vítimas, de que resultaram 16 vítimas mortais, 70 feridos graves e 939 feridos leves.

Em oito dias, durante a Campanha de Segurança Rodoviária “Viajar sem pressa”, foram apanhados em excesso de velocidade 19 738 condutores.

Esta campanha é da responsabilidade da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Polícia de Segurança Pública (PSP), decorreu entre 16 a 23 de Agosto e teve como objectivo alertar para os riscos da condução em excesso de velocidade, dado que esta é uma das principais causas dos acidentes nas estradas.

Segundo um comunicado da ANSR, que faz um balanço da campanha “Viajar sem Pressa”, foram fiscalizados em controlo de velocidade por radar 3,3 milhões de veículos, 92% dos quais pelo SINCRO – Sistema Nacional de Controlo de Velocidade.

No período da campanha, e de acordo com o mesmo comunicado, registou-se um total de 2849 acidentes com vítimas, de que resultaram 16 vítimas mortais, 70 feridos graves e 939 feridos leves.

Relativamente ao período homólogo de 2021, verificaram-se mais oito acidentes, menos dois vítimas mortais, mais sete feridos graves e menos 13 feridos leves.

As 16 vítimas mortais, 12 das quais do sexo masculino, tinham entre 24 e 87 anos, revela a ANSR, acrescentando que, “os acidentes ocorreram nos distritos de Viana do Castelo, Porto (3), Aveiro, Viseu (2), Coimbra, Castelo Branco, Santarém (2), Lisboa, Setúbal (2) e Évora”.

Estes acidentes resultaram de oito despistes (quatro veículos ligeiros, dois motociclos, um velocípede eléctrico e um veículo agrícola), cinco colisões (seis veículos ligeiros, dois motociclos, um ciclomotor e um veículo agrícola) e dois atropelamentos (por um veículo pesado e um veículo ligeiro).