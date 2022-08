Filhos de Eduardo dos Santos questionam justiça espanhola sobre “paradeiro” do corpo do pai

Quatro filhos do antigo Presidente de Angola José Eduardo dos Santos pediram esta terça-feira esclarecimentos à justiça espanhola sobre a entrega do corpo do pai à ex-mulher, Ana Paula dos Santos, e sobre a trasladação do cadáver para Angola sem o seu conhecimento, avança a Lusa.

Os advogados que representam uma das filhas, Tchizé dos Santos, e três dos seus irmãos apresentaram um pedido, a que a Lusa teve acesso, em que salientam que não foram informados oficialmente sobre “o paradeiro” dos restos mortais, apesar de haver um disputa sobre o corpo na qual estavam envolvidos. Querem saber “quando, como e a quem foram entregues os restos mortais de José Eduardo dos Santos”, que morreu a 8 de Julho na cidade catalã.

Os filhos mais velhos já tinham garantido que só souberam que o corpo tinha sido entregue à viúva do pai e transladado para Luanda no próprio dia, a 20 de Agosto, através da televisão pública angolana.

Tchizé dos Santos reagiu, apelando a um funeral “organizado com o devido tempo”, e garantiu estar a avaliar uma queixa nas instâncias europeias por violação de direitos humanos. “Quando se esclarecer o ocorrido, avaliar-se-á se houve uma violação dos seus direitos humanos e dos seus irmãos”, lê-se num comunicado dos seus advogados.

Os filhos, que tinham pedido ao tribunal para haver uma cerimónia em Barcelona, alegam que não puderam “despedir-se do pai” e que não podem ir ao funeral em Luanda por correrem risco de vida em Angola.

Os advogados de Tchizé dos Santos garantem ainda que o tribunal espanhol tinha pedido à viúva para se pronunciar sobre esta possibilidade e que Ana Paula dos Santos levou o corpo para Luanda sem responder à solicitação nem notificar o tribunal.

No documento entregue esta terça-feira, argumenta-se que a decisão da justiça espanhola de entregar o corpo a Ana Paula dos Santos acabou por levar a que o corpo fosse exposto em Luanda, de forma “mediatizada”, em “benefício do partido no poder”, o MPLA, atendendo às eleições desta quarta-feira em Angola. O funeral está marcado para 28 de Agosto e os filhos mais velhos de Eduardo dos Santos consideram-no a confirmação do objectivo de utilização política do corpo do pai.