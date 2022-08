Tempo que se passa a ver televisão pode estar ligado a um maior risco de demência

Nos tempos livres, o que se faz quando se está sentado pode ser determinante – essa é mesmo uma conclusão de um estudo publicado esta semana na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Nessa investigação em pessoas com 60 ou mais anos, sugere-se que ficar sentado a ver televisão durante longos períodos de tempo ou fazer outras actividades sedentárias consideradas mais passivas pode aumentar o risco de se vir a desenvolver demência. O risco será mais baixo se se estiver a ler ou a usar o computador.