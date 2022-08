Um precioso manuscrito de Galileu que afinal é do século XX

Há quase um século que a biblioteca da Universidade de Michigan se orgulhava de possuir um manuscrito de Galileu Galilei (1564 – 1642) directamente relacionado com as observações telescópicas que lhe permitiram impugnar a ideia de que a Terra estava no centro do universo. Infelizmente, a biblioteca americana teve agora de reconhecer que um dos principais tesouros da sua colecção era afinal uma contrafacção forjada em pelo século XX, provavelmente por um dos mais habilidosos e produtivos falsários contemporâneos, o italiano Tobia Nicotra.