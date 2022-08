Corpo de José Eduardo dos Santos em Angola: regresso discreto com câmaras

Restos mortais do ex-Presidente angolano viajaram com a viúva e aos três filhos do casal, até Luanda, a poucos dias das eleições. Funeral de Estado só deve acontecer depois da votação de quarta-feira.

O dia era de fim de campanha eleitoral, com comícios, discursos, eventos e iniciativas de apelo ao voto um pouco por todo o país. Mas um comunicado inesperado do Governo de Angola, divulgado a meio da manhã deste sábado, obrigou muitos jornalistas a riscarem à pressa o que tinham na agenda e a correrem rapidamente na direcção do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda: vinha aí o corpo de José Eduardo do Santos.