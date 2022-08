Choque de aviões ligeiros em aterragem na Califórnia faz três mortos

Um choque entre dois aviões ligeiros no norte da Califórnia causou pelo menos três mortos, anunciou o presidente da câmara de Watsonville, Eduardo Montesino, no final da noite da passada quinta-feira.

A colisão ocorreu no Aeroporto Municipal de Watsonville pouco antes das 15h00 locais (23h00 de Lisboa), segundo uma mensagem da autarquia da cidade no Twitter.

Multiple agencies responded to Watsonville Municipal Airport after 2 planes attempting to land collided. We have reports of multiple fatalities. Report came in at 2:56pm. Investigation is underway, updates to follow. pic.twitter.com/pltHIAyw5p

Uma das aeronaves, um Cessna 340, tinha duas pessoas a bordo, enquanto na outra, um Cessna 152, seguia apenas o piloto, de acordo com a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês).

Ninguém ficou ferido na pista do aeroporto, acrescentou a FAA. Um animal de estimação a bordo de um dos aviões ligeiros também morreu no acidente, disse Montesino.

Num comunicado posterior, as autoridades da cidade disseram estar “absolutamente tristes ao terem conhecimento do trágico incidente que tirou a vida de várias pessoas”. "A cidade de Watsonville envia suas mais profundas condolências aos amigos e familiares daqueles que morreram”, concluíram.

We are absolutely saddened to hear about the tragic incident that took the lives of several people.



The City of Watsonville sends its deepest condolences to the friends and family of those who passed. pic.twitter.com/DWxBDrjxpi