Portugal é o país da UE em que os jovens saem mais tarde de casa dos pais: aos 33,6 anos

Ter 33,6 anos e ainda viver em casa dos pais, em Portugal, é um cenário comum. É o que mostram os dados mais recentes do Eurostat. Mais de 14 anos separam Portugal do país em que os jovens saem mais cedo de casa dos pais: a Suécia, aos 19 anos.

Também no fundo da tabela, que inclui países europeus fora da União Europeia (UE), estão dois estados dos Balcãs: a Croácia, onde a média se situa nos 33,3 anos, e a Sérvia, nos 31,4. Acima da média dos 30 anos, está ainda a Bulgária (30,3), a Grécia (30,7) e a Eslováquia (30,9).

Os dados do Eurostat relativos a 2021 representam uma quebra na série. O que significa que comparações com anos anteriores não são recomendadas. Mas como todos os países da UE são abrangidos pelas alterações de 2021, é possível comparar para este ano.

Ainda assim, nos últimos dez anos, a média da União Europeia não oscilou muito, mantendo-se actualmente nos 26,5 anos. Já era assim no primeiro ano de pandemia de covid-19, tal como em 2012, outro ano marcado por uma crise na Europa. É a média de idade mais alta registada na última década. Em 2019, antes da pandemia, tinha atingido o valor mais baixo, 26,2 anos.

A Suécia é o único país na lista onde os jovens deixaram a habitação familiar antes dos 20 anos. Aos 21,2 anos e aos 22,3, em média, quem vive na Finlândia e na Dinamarca, respectivamente, já consegue morar fora de casa dos pais.

A idade média com que os jovens saem de casa é uma aproximação com base no facto de os inquiridos e os seus pais viverem ou não no mesmo agregado familiar.

Homens puxam a média para cima

Em todos os países da União Europeia, as jovens mulheres saíram da casa dos pais mais cedo (25,5 anos) do que os homens (27,4 anos), em 2021. Em Portugal, os homens saíram de casa quase aos 35, enquanto as mulheres saíram, em média, antes dos 33. Foram os homens croatas que saíram mais tarde: aos 35.

Outro dado relevante, avalia o Eurostat, é a forte correlação positiva entre a idade média dos jovens que deixam o seu agregado familiar parental e a dimensão da diferença de género. Isto é, nos países onde os jovens saem mais tarde de casa a disparidade entre as mulheres e os homens, neste parâmetro, também é maior. Na Roménia, por exemplo, a diferença entre os dois géneros analisados é gigante: as mulheres saem aos 25,5 e os homens apenas aos 30,5.

Trabalho ≠ casa própria, mas ajuda

A maioria dos países onde os jovens deixam o domicílio familiar com mais de 29 anos, como Espanha e Itália, tem uma taxa de participação no mercado de trabalho mais baixa na faixa etária dos 15 ou 29 anos.

O impacto na vida dos jovens das medidas para conter a pandemia de covid-19 também pode estar representado nestes dados, que mostram que a idade média para deixar o agregado familiar parental teve o maior aumento anual (0,3 anos) de 2019 para 2020. Manteve-se estável em 2021, provavelmente porque os jovens continuaram a repensar a saída e deixaram-se ficar mais tempo sem procurar habitação própria.