Medalha de bronze para Gabriel Lopes

Depois do bronze de Diogo Ribeiro nos 50m mariposa, Gabriel Lopes conquistou nesta quarta-feira a segunda medalha para Portugal nos Europeus de natação, que estão a decorrer em Roma. Na final dos 200m estilos, o nadador da Lousã foi terceiro e ficou com a medalha de bronze, com o tempo de 1m58,34s, numa chegada muito apertada entre os três primeiros.

A conquista de Lopes confirmou que estes Europeus na capital italiana foram os melhores de sempre para as cores portuguesas e os primeiros em que Portugal conquistou duas medalhas, para além de aumentar para quatro o número de posições de pódio na prova continental - entes dos bronzes de Ribeiro e Lopes, também um bronze de Alexis Santos nos 200m estilos em Londres 2016 e a prata de Alexandre Yokochi em Sófia 1985 nos 200m bruços.

Lopes entrava para esta final com aspirações, ele que tinha sido o melhor das meias-finais, mas enfrentava uma forte concorrência em Roma, sabendo, de antemão, que teria de resistir aos ataques nos últimos 50m (estilo livre). Depois de um bom percurso de mariposa, o nadador português começou a ganhar lugares na primeira das suas especialidades (costas), virando aos 100m em segundo, e em primeiros nos 150m, depois de um excelente parcial em bruços.

Acabou por ceder um pouco nos últimos 50m, ultrapassado pelo húngaro Hubert Kos, novo campeão europeu com 1m57,72s, e pelo italiano Alberto Razzetti (1m57,82s), que ficou com a segunda medalha em Roma depois dos títulos nos 400m estilos. O esforço de Lopes acabou por ser recompensando com a medalha de bronze, à frente de um dos favoritos, o suíço Jeremy Desplanches, antigo vice-campeão mundial e medalha de bronze em Tóquio 2020 nesta distância.

O primeiro finalista português do último dia da natação pura em Roma foi João Costa, nos 100m costas. A nadar na pista um, Costa fez uma final em crescendo, passando os primeiros 50m em sétimo e terminando em quinto, com 54,01s, não muito longe do seu recorde nacional (53,87s, marca feita já durante estes Europeus).

O triunfo nesta final acabou por não ser uma grande surpresa, mas com menos folga do que se previa. O italiano Thomas Ceccon, campeão mundial e recordista da distância (51,50s), venceu com 52,21s, à frente do grego Apostolos Christou (52,24s) e do francês Yohann Brouard (52,92s).

Logo a seguir, foi Ana Catarina Monteiro a participar na final dos 200m mariposa. A nadadora do Clube Fluvial Vilacondense foi sétima, com 2m10,79s, tempo um pouco distante do seu recorde nacional (2m08,03s). Quem ficou com o título foi a jovem bósnia de apenas 16 anos Lana Pudar, vencedora com o tempo de 2m06,81s, à frente da dinamarquesa Helena Bach (2m07,30s) e da italiana Ilaria Cusinato (2m07,77s).