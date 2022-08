Europeus de natação: bronze e novo recorde para Diogo Ribeiro nos 50m mariposa

Diogo Ribeiro alcançou nesta sexta-feira o ponto mais alto da carreira, ao conquistar a medalha de bronze, nos 50m mariposa, nos Campeonatos da Europa de natação, que decorrem em Roma. Ainda com idade júnior, o nadador de Coimbra juntou ao terceiro lugar na final mais um recorde nacional, depois de ter voltado a baixar a fasquia, agora para os 23,07s.

Está a ser um evento memorável para o jovem que há cerca de um ano assinou pelo Benfica. A caminho da final, já tinha pulverizado o recorde de Portugal (que, de resto, já lhe pertencia) por duas vezes: nas eliminatórias, começou por baixar dos 23,28s para os 23,24s, e na meia-final chegou mesmo aos 23,18s. Uma marca de respeito, que lhe permitia entrar na final com o quarto melhor registo.

Diogo Ribeiro, porém, voltou a subir de nível na prova decisiva. Aos 17 anos, com uma maturidade e solidez fora do comum, voltou a melhorar o recorde absoluto nos 50m mariposa, que é agora de 23,07s. Melhor do que ele, na final, só mesmo o italiano Thomas Ceccon (22,89s), com o título europeu, e o francês Maxime Grousset (22,97s), segundo classificado.

Para se ter uma ideia da performance de Diogo Ribeiro, basta dizer que a marca agora alcançada fica muitíssimo perto do recorde mundial júnior (23,05s), que pertence ao russo Andrei Minakov desde 2002.

Medalha de bronze para Diogo Ribeiro nos 50 metros mariposa no Campeonato da Europa de Natação, com novo recorde nacional - 23.07. Camila Rebelo foi 5.ª na final dos 200 metros costas.

Saiba mais em https://t.co/CzoCXv7av2.#COPortugal pic.twitter.com/o6XRShiRJc — COP (@COPPORTUGAL) August 12, 2022

De resto, esta é apenas a terceira vez na história que Portugal consegue uma medalha nos Europeus de natação, depois de Alexandre Yokochi em 1985 (Sófia, Bulgária), nos 200m bruços, e de Alexis Santos em 2016 (Londres, Inglaterra), nos 200m estilos.

Antes da entrada na água do conimbricense, já Camila Rebelo tinha terminado a final dos 200m bruços. A nadadora do Louzan melhorou ligeiramente a marca que obtivera nas meias-finais e, com 2m11,03s, terminou na quinta posição, numa prova conquistada pela italiana Margherita Panziera (2m07,13s).