Morreu Nicholas Evans, autor de O Encantador de Cavalos

Nicholas Evans, autor do best seller O Encantador de Cavalos (1995) que foi adaptado para o cinema num filme com Robert Redford, morreu na terça-feira passada aos 72 anos de ataque cardíaco. O britânico era também documentarista.

O escritor britânico nasceu em 1950 em Worcestershire, estudou Direito na Universidade de Oxford e praticou jornalismo, fez teatro e foi produtor de televisão, além de argumentista. Foi na televisão que, na década de 1980, produziu documentários sobre figuras das artes como os pintores David Hockney e Francis Bacon ou a escritora Patricia Highsmith.

Mas foi O Encantador de Cavalos que mudou a sua vida. Um fim-de-semana de férias no campo levou-o a um homem, um ferreiro, que lhe falou dos encantadores de cavalos, pessoas cuja capacidade de falar e sussurrar aos animais os acalmava e contribuía para ultrapassar alguns traumas. Lançou-se em pesquisa nos ranchos norte-americanos em 1993 e em 1995 saía o livro que vendeu mais de 15 milhões de exemplares em todo o mundo e chamou a atenção de Hollywood.

Vários foram os que tentaram adquirir os direitos para a adaptação, e mesmo de publicação, e com isso, detalha esta segunda-feira o diário britânico The Guardian, ganhou cerca de 6,5 milhões de euros à época. O filme homónimo realizado e protagonizado por Robert Redford, com um elenco que incluía uma jovem Scarlett Johansson e também a actriz Kristin Scott Thomas, estreou-se em 1998.

Entretanto, a meio do processo de escrita do livro que acabaria traduzido em 40 línguas (a edição portuguesa é da Presença), foi-lhe diagnosticado melanoma, que conseguiu tratar; 15 anos mais tarde, ele e a mulher sofreram um acidente depois de terem comido cogumelos venenosos e tiveram de ser submetidos a transplantes renais.

O seu agente, Caradoc King da agência United Agents, disse aos jornalistas que “ele viveu uma vida cheia e feliz, na sua casa nas margens do rio Dart, em Devon. Era muito amado e deixa a sua mulher, [a cantautora] Charlotte [Gordon Cumming] e quatro filhos”.

Além desse romance, o fã dos livros de Jack London assinou ainda os romances Terra de Lobos (1999), The Smoke Jumper, The Divide e The Brave, todos bem sucedidos em termos de vendas.