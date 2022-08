Pensar muito também nos deixa exaustos. Mas porquê?

À sexta-feira, o cansaço da semana de trabalho acumula-se e aguardamos pelo fim-de-semana para repousar, sair com os amigos ou passear. E isto é independente do tipo de trabalho que temos. O dito trabalho duro e que exige de nós fisicamente deixa-nos fatigados e cansados ao final do dia. Mas não só. Esta exaustão de um dia ou de uma semana de trabalho também pode ser mental e deriva do exercício a que obrigamos o nosso cérebro diariamente (ou de pensar muito). E este cansaço tem um motivo: o cérebro abranda e relaxa para gerir o exercício mental acumulado.