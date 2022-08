As tragédias da mineração: “Ali eu pude perceber que não tinha mais nada, só a roupa no corpo”

Foi só quando, depois de uma noite de desespero, conseguiu finalmente subir até um ponto alto que Mônica percebeu a real dimensão da tragédia que a atingira. “A primeira imagem que tive foi a do sítio onde estavam a minha casa e a igreja de São Bento, que era a rua onde eu morava. Aí tive a noção de que não existiam mais casas, era só lama, carros misturados com ônibus misturados com telhados. Foi a pior cena que vi em toda a minha vida.” A sua casa tinha desaparecido e com ela tudo o que sempre conhecera, tudo o que lhe era familiar.