Morreu o general Almeida Bruno, militar de Abril

Morreu o general João de Almeida Bruno, militar de Abril. O general tinha 87 anos e morreu durante a madrugada desta quarta-feira. O Presidente da República já emitiu uma nota de pesar que “evoca, com respeito, admiração e amizade, o General João de Almeida Bruno, apresentando as suas condolências à Família e ao Exército Português, que serviu com independência, sentido de missão e devoção integral”.

Ao PÚBLICO, José Manuel Barroso, ex-jornalista e também membro do Movimento das Forças Armadas (MFA) e capitão miliciano e assessor de comunicação do general Spínola na Guiné recorda Almeida Bruno como “um homem corajoso”. “Era grande militar e grande guerreiro”, que somou “momentos importantes”.

“Fez parte do grupo de militares, uns mais à esquerda, outros mais à direita, que apoiavam [o general António de] Spínola. Foi um homem da confiança militar e política do general, no período em que Spínola achava que tinha de haver uma solução política. Mas não era acrítico”, conta José Manuel Barroso. “Ouvi o Bruno a dizer que isto só lá ia à pancada e que se tinha de fazer alguma coisa [para derrubar a ditadura]. Fiquei muito espantado”, recorda. “Era um homem da confiança pessoal de Spínola, quase afectiva, quase como um filho. Por isso é que foi nomeado para o Conselho do Estado.”

Almeida Bruno “esteve em todas”, diz. “Quando Mário Soares foi eleito Presidente da República e compôs a sua Casa Militar, quem preencheu os lugares foram spinolistas de modo geral. E “foi pelo reconhecimento dos serviços prestados ao país que Almeida Bruno foi nomeado presidente do Supremo Tribunal”.

Natural de Lisboa, Almeida Bruno foi um dos 34 cadetes – entre os quais constavam também Ramalho Eanes, Loureiro dos Santos, Melo Antunes e Gabriel Espírito Santo – que integraram o curso de 1953 na Escola do Exército. Foi mobilizado para Angola, em comissão por imposição desde 5 de Maio de 1961, na Companhia de Cavalaria n.º 108 e na Companhia de Cavalaria n.° 148.

A 24 de Maio de 1968, é designado ajudante-de-campo do Governador e comandante-chefe das Forças Armadas da Guiné. Três anos depois foi nomeado Chefe do Centro de Operações Especiais do Comando-Chefe das Forças Armadas da Guiné. Em 1972 é criado o Batalhão de Comandos da Guiné, que dirigiu. Em 1973, é condecorado com a Cruz de Guerra de 1.ª classe e a Medalha de prata de Valor Militar, com palma e promovido, por distinção em combate, a Tenente-Coronel.

Em Março de 1974, Almeida Bruno foi vítima de uma tentativa de homicídio por parte da PIDE, aquando da revolta das Caldas da Rainha (uma tentativa de golpe de Estado).

O general foi também director e comandante da Academia Militar e presidente do Supremo Tribunal Militar entre 4 de Maio de 1994 e 4 de Maio de 1998, data em que se reformou.