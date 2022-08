Uzbequistão conquista Olimpíadas de xadrez 2022

A jovem selecção do Uzbequistão foi a surpreendente vencedora da 44.ª edição das Olimpíadas de xadrez, realizadas em Chennai, Índia. Liderado por Nodirbek Abdusattorov, com apenas 17 anos e campeão mundial de semirrápidas, o Uzbequistão, inicialmente o 14.º designado entre os 186 participantes, terminou a prova invicto, vencendo por oito vezes em 11 jornadas.

Na segunda posição, com os mesmos 19 pontos, ficou a selecção da Arménia, que teve pior desempate. Um resultado notável para os arménios, depois de terem perdido para os Estados Unidos o seu número um, Levon Aronian, que entrou em rota de colisão com a federação.

Com a medalha de bronze ficou a selecção das jovens promessas indianas, já que Índia, enquanto país organizador, participou com três equipas. Um resultado fantástico, co destaque para a vitória, por 3-1, obtida no confronto com os Estados Unidos, a grande desilusão da prova.

Com um elenco em que todos os jogadores se encontravam no top 20 mundial, os norte-americanos estiveram irreconhecíveis, com Fabiano Caruana e Aronian a não conseguirem melhor do que 50% dos pontos possíveis, ficando na quinta posição, depois de voltarem a desiludir na última ronda, cedendo novo empate perante a selecção principal indiana, quarta classificada. Também a Noruega, de Magnus Carlsen, terceira selecção da hierarquia, esteve abaixo das expectativas, ao terminar em 59.º.

Quanto a Portugal, realizou uma prestação positiva, obtendo o 44.º lugar, fruto de seis vitórias, quatro derrotas e um empate, com Jorge Ferreira a destacar-se no primeiro tabuleiro da selecção nacional, realizando uma performance acima dos 2600 pontos.