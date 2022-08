Diana Niepce leva-nos a um lugar de limite e violência

Caíste de um arranha-céus. Este não é o teu corpo. Acordaste no corpo de um boneco. Os membros pressionam o chão, queres sair do chão. As pernas são pesadas, os braços são as tuas pernas. As pessoas querem ver coisa bonitas. Sê interessante. Tens de ser mais. Não é suficiente. Finge que consegues fazer esta merda. Finge melhor, não é suficiente. Rasga o ombro. Rasga, até encontrares o equilíbrio. Vais cair.