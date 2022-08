O Brasil não é realmente o país do futuro

Cientista político, historiador consagrado com passagem por universidades americanas e europeias, José Murilo de Carvalho (Minas Gerais, 1939) recebeu o PÚBLICO na sede da Academia Brasileira das Letras, no centro do Rio de Janeiro, para uma entrevista marcada pelo desencanto com o estado do país. “Talvez seja da idade”, diz algures no meio de uma conversa de duas horas onde expôs com lucidez causas e consequências de um Brasil permanentemente adiado.