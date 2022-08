Sexta, na TV: biopics, boxeurs, Almodóvar e outras estreias

CINEMA

Ray

Cinemundo, 16h20

Biopic de Taylor Hackford sobre a vida extraordinária do músico Ray Charles, que nasceu numa pobre cidade da Geórgia, ficando cego muito novo, e que revolucionou a música soul, incorporando nela o gospel, o country e o jazz. Ray traça o seu percurso até se tornar um dos músicos mais conhecidos do mundo. A encarná-lo está Jamie Foxx, no papel que lhe valeu o Óscar de melhor actor.

Capote

TVCine Edition, 17h25

Um dos papéis icónicos de Philip Seymour Hoffman, pelo qual venceu o Óscar de Melhor Actor, foi a sua encarnação do autor de In Cold Blood na fase em que este se interessou e envolveu no arrepiante caso de homicídio descrito nesta obra seminal da não-ficção. Um aclamado biopic assinado por Bennett Miller.

Jane Eyre

AMC, 18h29

Cary Fukunaga dirige esta versão, nomeada para um Óscar pelo guarda-roupa, do romance de Charlotte Brontë. Depois de uma juventude difícil, Jane Eyre (Mia Wasikowska) torna-se preceptora de uma menina francesa, protegida do rico e intimidante dono do castelo de Thornfield (Michael Fassbender). Acaba por se apaixonar por ele, sem imaginar o terrível segredo que irá descobrir e que a fará fugir.

Mães Paralelas

TVCine Top, 21h30

Janis e Ana conhecem-se num quarto de uma maternidade, no termo de uma gravidez não planeada. Janis, de meia-idade, não se arrepende, mas Ana, uma adolescente, está assustada. Entre as duas nasce uma ligação que irá mudar as suas vidas. Estreado no Festival de Veneza – onde Penélope Cruz recebeu o Prémio Volpi Cup de melhor actriz –, este melodrama sobre a maternidade foi escrito e realizado pelo lendário Pedro Almodóvar, tendo ainda no elenco Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón, Daniela Santiago, Julieta Serrano e Rossy de Palma.

Thirteen Lives

Prime Video, streaming

Uma complexa missão de resgate urgente é organizada na Tailândia, onde um grupo de jovens rapazes e o seu treinador de futebol se encontram presos num sistema de cavernas subterrâneas que estão a inundar. Em estreia absoluta, o biopic de sobrevivência sobre os eventos de 2018 nas grutas de Tham Luang que puseram o mundo de respiração suspensa, assinado por Ron Howard (Uma Mente Brilhante) e escrito por William Nicholson, com interpretações de Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton e Tom Bateman.

DOCUMENTÁRIOS

O Pimba é Nosso

RTP1, 21h08

Uma série documental sobre a história da chamada música pimba — um rótulo tardio, dos anos 1990 —, as suas origens e fronteiras, com testemunhos dados na primeira pessoa por vários artistas e personalidades de diferentes áreas. Neste primeiro de três episódios, debruçamo-nos sobre as várias fontes que a inspiraram — a música tradicional, o nacional-cançonetismo, o baile, entre outros — através do olhar de diferentes intervenientes, como Toy, Emanuel, Ágata, Marante e Augusto Canário.

The Kings

TVCine Edition, 22h

Em estreia no TVCine Edition, os primeiros dois de quatro episódios da minissérie documental sobre os quatro campeões que inauguraram uma era dourada de renascimento no boxe. Roberto Duran, Marvelous Marvin Hagler, Thomas Hearns e Sugar Ray Leonard dominaram a modalidade na década de 1980 e as suas batalhas, dentro e fora do ringue, captaram a atenção das massas e cristalizaram na consciência colectiva a figura romântica do boxeur que tudo sacrifica pela vitória.

ENTREVISTA

Caixa Negra

SIC Radical, 22h15

O novo programa de entrevistas da SIC Radical que junta personalidades famosas e humor em episódios conduzidos pela comediante Catarina Matos. A humorista entrevista António Raminhos, Rui Unas, Diogo Piçarra, Joana Pais de Brito, Ana Arrebentinha e outros, num formato em que “quem escolhe as perguntas (personalizadas) são os convidados… e a sorte”, com Amália, a Assistente Virtual e a Voz de Portugal, a denunciar qualquer mentira, já que esta vive na cloud e não há tópico ou tema sobre a vida destes famosos que não domine.