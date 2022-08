Ligação fluvial entre Trafaria, Porto Brandão e Belém foi retomada esta terça-feira

A ligação fluvial Trafaria - Porto Brandão - Belém, entre os concelhos de Almada e Lisboa, que se encontrava suspensa desde 27 de Julho por motivos técnicos, foi retomada na tarde desta terça-feira, segundo a Transtejo/Soflusa.

“Ultrapassada a questão técnica, a ligação fluvial foi retomada às 16h de hoje, 2 de Agosto, encontrando-se restabelecido o serviço regular de transporte de passageiros e de veículos nesta ligação fluvial”, refere a empresa numa resposta enviada à agência Lusa.

A Transtejo explica que a suspensão temporária do serviço de transporte na ligação fluvial da Trafaria decorreu de avaria técnica inesperada do navio ferry que opera nesta ligação, ao início da tarde do dia 27 de Julho.

Esta terça-feira, a Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria enviou um protesto formal à administração da Transtejo/Soflusa, com o conhecimento da presidente da Câmara Municipal de Almada, do vereador com o pelouro e do presidente da Assembleia Municipal de Almada, a exigir a imediata reposição da ligação fluvial.

Para a união de freguesias, não é aceitável que a suspensão ocorra de forma abrupta e unilateral, sem qualquer tipo de alternativa e sem o devido aviso prévio, relembrando que, no passado, essa alternativa foi assegurada com recurso a autocarros.

Esta ligação fluvial, adianta no protesto formal, é fundamental para muitos trabalhadores e estudantes residentes e não residentes nas freguesias, e também para o comércio e restauração, para os quais a alternativa - autocarros - é diminuta e/ou inexistente, principalmente na fase de implementação da Carris Metropolitana, que “não está em pleno funcionamento, com falhas constantes no cumprimento de horários e de carreiras para os utilizadores”.

A Transtejo é responsável pela ligação do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, a Lisboa, enquanto a Soflusa faz a travessia entre o Barreiro, também no distrito de Setúbal, e o Terreiro do Paço, em Lisboa.