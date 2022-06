Carris Metropolitana: Novos autocarros, velhos problemas

Quando Dina Cortiço saiu de casa na manhã desta quarta-feira não sabia bem a que horas chegaria ao seu destino, a estação rodoviária do Montijo. “Fui para a paragem e pensei ‘se vier veio, se não vier logo se vê’.” Dina não se aflige muito com o tempo porque está reformada, mas no primeiro dia de funcionamento dos novos autocarros da Carris Metropolitana, a mulher de 61 anos queixava-se de pouco ou nada saber sobre as alterações previstas. Sabe que a numeração dos autocarros que começaram, por agora, a circular no Montijo, Barreiro, Alcochete, Moita, Palmela e Setúbal, foi completamente alterada, mas ainda não conseguiu saber que numeração têm as carreiras que normalmente usa. “Não meteram aqui papéis nenhuns. Uma pessoa tem de ser bruxa para saber as coisas novas.”

Ela vai olhando para os autocarros que vão passando. “Este aqui que sei que era o antigo 435 porque diz ali que vai para o Samouco”, diz Dina, aborrecida pela falta de informação divulgada. Até que chega uma “colega de autocarro” com uma fotografia com a nova numeração das linhas, que Dina se apressa a apontar num papel. “Nem toda a gente tem acesso ao site da Carris Metropolitana e do que quer que seja”, observa.

Por agora, os passageiros estão expectantes quanto ao novo serviço, mas além dos autocarros e das numerações das linhas novas, não notam grandes alterações. “Os percursos são os mesmos. Os motoristas são os mesmos”, nota a passageira. Até os velhos problemas são os mesmos. Neste primeiro dia de operação da Carris Metropolitana houve atrasos e autocarros novinhos em folha lotados que deixaram passageiros apeados. Os próprios motoristas queixam-se de terem recebido pouca informação e de terem máquinas novas com as quais estão a aprender a trabalhar.

No Espaço Navegante, no mercado municipal do Montijo, a fila ia bem longa. É início do mês e muitos querem carregar o passe, mas há também quem tenha muitas dúvidas para esclarecer, uma vez que não há qualquer informação afixada no exterior da loja.

Por agora, o papel rabiscado de Dina já contém alguma da informação de que precisa. Será o suficiente para seguir viagem. “Agora vou ali apanhar o 431, que já não é o 431. Já sei que é o 4000 e tal. Começam todos assim.”