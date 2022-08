Dínamo Kiev ganha vantagem no duelo com o Sturm Graz

Um golo de Oleksandr Karavaev, ainda na primeira parte, garantiu nesta quarta-feira vantagem ao Dínamo Kiev no duelo com o Sturm Graz na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. A jogarem em Lodz, na Polónia, os ucranianos tiveram uma boa réplica dos austríacos, mas estão em melhor posição para serem o rival do Benfica no play-off, caso os “encarnados” afastem o Midtjylland. Bodo/Glimt, Maccabi Haifa e Estrela Vermelha já têm pé e meio na ronda seguinte.

Não foi um triunfo fácil e o Sturm Graz mostrou que tem argumentos para discutir na próxima semana o apuramento, mas o Dínamo, para já, está na frente. Em Lodz, bem no centro da Polónia, os ucranianos liderados pelo experiente Mircea Lucescu tiveram pela frente uma equipa motivada após ter derrotado no fim-de-semana para o campeonato austríaco o Red Bull Salzburgo, mas, mesmo tendo que jogar fora da Ucrânia, o Dínamo superiorizou-se.

O único golo da partida foi apontado aos 28’, numa das melhores jogadas da partida: Dubinchak cruzou na esquerda e Karavaev, no centro da área, rematou de primeira, não dando hipóteses a Siebenhandl, guarda-redes austríaco.

Bem diferente foi a eliminatória entre o Bodo/Glimt e o Zalgiris Vilnius. No Norte da Noruega, a equipa que na época passada surpreendeu a Europa ao golear, por 6-1, a AS Roma de José Mourinho, não deu hipóteses aos lituanos e conseguiu um robusto triunfo, por 5-0.

Um pouco mais curta, mas igualmente confortável é a vantagem que o Maccabi Haifa garantiu. Após deixar pelo caminho o Olympiacos, desfecho que resultou no despedimento de Pedro Martins no comando do clube do Pireu, os israelitas golearam o Apollon Limassol, por 4-0, com um bis do médio do Níger Ali Mohamed.

Muito perto do apuramento está também o Estrela Vermelha. Favorito contra o modesto Pyunik da Arménia, o campeão sérvio foi quase sempre superior e, com naturalidade, chegou ao intervalo a ganhar por 3-0, com golos do zambiano Kangwa e um bis do internacional ganês Osman Bukari, que pode defrontar Portugal no Mundial 2022.

Na segunda parte, a equipa de Belgrado continuou a ser mais perigosa e Kangwa voltou a estar em evidência, chegando ao hat-trick. Perto do final, Stefan Mitrovic, médio de 19 anos, fechou a contagem nos 5-0.

Finalmente, em Baku, o Ferencváros deixou fugir uma vantagem, mas saiu do Azerbaijão com um resultado positivo. Frente ao Qarabag, a equipa húngara colocou-se na frente aos 17’, com um golo de Franck Boli, ponta de lança da Costa do Marfim, mas, pouco depois da meia hora, Owusu Kwabena - mais um avançado do Gana em destaque -, fez o golo que coloca as duas equipas em igualdade para a segunda mão em Budapeste.