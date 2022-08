O casal notorious de Kiyoshi Kurosawa

“A minha lealdade não é para com um país, é para com a justiça universal”, diz o marido, Yusaku, à mulher, Satoko. É o Japão dos anos 40, em vésperas da entrada “oficial” na II Guerra (se admitirmos que a ocupação japonesa da Manchúria não era ainda a II Guerra), fascista e nacionalista, progressivamente xenófobo, e aquela frase situa-nos quanto à bondade da personagem. Quer usar os seus contactos e canais comerciais (dirige um pequeno negócio de importação e exportação) para fazer chegar ao estrangeiro um documento filmado que prova as atrocidades (experiências químicas em seres humanos) que os japoneses levam a cabo em campos de prisioneiros na Manchúria.