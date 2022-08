O Benfica quer que a previsibilidade o leve à Champions

Roger Schmidt optou por não experimentar muito durante a pré-temporada e é fácil adivinhar o “onze” do Benfica para defrontar o Midtjylland. A essa previsibilidade os “encarnados” querem juntar-lhe outra: a de que são bastante melhores do que os dinamarqueses e querem, por isso, resolver já nesta terça-feira a eliminatória da Liga dos Campeões.

Há um exercício clássico, já com barbas de muitas décadas, que cabe às secções desportivas da imprensa no dia antes dos principais jogos: tentar adivinhar os “onzes” que irão a jogo, apresentando aos leitores uma previsão do que poderão ver. Para esta terça-feira, à luz do Benfica-Midtjylland da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões (20h, BTV), talvez este seja, nos últimos anos, o exercício mais fácil entre os primeiros jogos oficiais das equipas – e mais ainda das vezes em que houve treinador novo.