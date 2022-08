Preparar o caminho para Montreal

Contemplamos uma natureza em dificuldade. Por todo o Sul da Europa, deflagram grandes incêndios e as temperaturas atingem picos sem precedentes. A Amazónia aproxima-se de um ponto crítico, com ecossistemas fundamentais em risco de colapso cada vez mais iminente. As populações de espécies selvagens registaram, a nível mundial, uma queda de 60%. E grandes rios ficaram reduzidos a um pequeno curso de água. Isto é um terrível presságio para um futuro que temos de evitar.