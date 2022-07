CP sem intenções de retomar comboios para Alcântara-Terra ao fim-de-semana

Alcântara-Terra e Marvila são servidas por uma família de comboios urbanos que, desde Junho de 2015, não circula ao fim-de-semana. Resultado: não há ligação entre a linha de Cintura e a de Cascais, impedindo transbordos directos para quem quer ir para as praias da Linha. Também estão obrigados à mudança de comboio quem, vindo por exemplo de Alverca, Vila Franca ou Azambuja, tem como destino o centro de Lisboa, reduzindo a atractividade do comboio.

A situação já se arrasta há mais de sete anos. Depois da chegada do último comboio urbano, procedente da Castanheira do Ribatejo, à 1h05, já em plena madrugada de sábado, a entrada da recém renovada estação de Alcântara-Terra é fechada a cadeado e assim fica durante todo o fim-de-semana. Os comboios só voltam a servir aquele terminal na madrugada de segunda-feira, com o retomar do horário de dia útil. Durante os dois dias do fim-de-semana, os passageiros vindos das linhas de Azambuja ou Sintra ficam impossibilitados de recorrer ao próprio serviço da CP para chegar à linha de Cascais. E quem mora em Alcântara deixa de conseguir chegar à zona central da cidade num par de minutos em transporte público.