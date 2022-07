Tumor de Sébastien Haller é maligno: avançado faz quimioterapia e fica de fora “vários meses”

Avançado falha início da época pelo novo clube. Director desportivo do Borussia diz que probabilidade de recuperação é boa.

O jogador Sébastien Haller, recente contratação do Borussia Dortmund, vai estar fora dos relvados durante vários meses: o tumor testicular descoberto na semana passada é maligno e o avançado será tratado com quimioterapia, avança o clube da Bundesliga.

Haller foi operado depois de ter identificado um tumor durante um dos treinos de pré-temporada. O clube explica que os exames confirmaram que tumor é maligno e que obriga ao tratamento com quimioterapia.

“O Sébastien vai agora receber o melhor tratamento possível. As probabilidades de recuperação são muito boas”, tranquilizou o director desportivo Sebastian Kehl numa declaração.

“Desejamos-lhe e à família muita força e optimismo, os nossos pensamentos estão com ele nesta altura difícil.”

Haller foi transferido por 31 milhões de euros no início do mês, depois de assinar 34 golos na última temporada ao serviço do Ajax de Amesterdão – incluindo 21 na Liga e 11 na Liga dos Campeões.

Esperava-se que o jogador de 28 anos ocupasse o lugar deixado vago por Erling Haaland, após a mudança do norueguês para o Manchester City.

O Borussia Dortmund, que acabou a época passada atrás do campeão Bayern de Munique, arranca a campanha na Bundesliga no dia 6 de Agosto, com um jogo caseiro frente ao Bayern Leverkusen.