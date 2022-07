Unidade móvel da PSP inaugurada esta quinta-feira avariou-se no mesmo dia

A esquadra móvel que foi inaugurada no Porto esta quinta-feira sofreu uma avaria no dia em que foi apresentado este serviço de proximidade.

A avaria ocorreu ao início da noite e deveu-se a uma “falha técnica”, ao que tudo indica na bateria, mas o atendimento não chegou a ser interrompido, garantiu o comissário Manuel Fernandes. “Não houve constrangimentos operacionais”, dado que uma outra carrinha foi logo encaminhada para o novo local para retomar o atendimento das queixas, explicou.

Até porque há uma gestão regular das esquadras móveis da PSP, prossegue, daí que a mudança da carrinha tenha acabado por coincidir com o momento “em que estava planeada” a mudança. A unidade que sofreu a avaria foi rebocada pouco depois e tudo indica que já estará funcional no sábado e poderá voltar ao terreno.

A unidade tinha estado estacionada na Praça da Batalha e foi substituída por outra que ficou na Praça Gomes Teixeira, conhecida como Praça dos Leões, junto à reitoria da Universidade do Porto — um local central na movida do Porto e em redor do qual se concentram vários bares.

Foto Apresentação das Unidades Móveis de Atendimento da PSP, na Praça da Batalha, no Porto, esta quinta-feira JOSÉ COELHO/LUSA

O PÚBLICO confirmou no local que a unidade móvel estava a funcionar pelas 01h30 e que vai ficar na zona durante o período da noite.

As esquadras móveis de atendimento da PSP, que foram anunciadas pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, surgem depois de, no passado fim-de-semana, ter havido relatos de esquadras encerradas por falta de operacionais.

No concelho do Porto serão cinco os locais onde a unidade móvel vai operar: na Praça da Batalha, na Praça Gomes Teixeira, na Estação da Trindade, na rua da Estação (próximo da Estação de Campanhã) e na rua do Molhe (na interceção da Avenida Montevideu junto à praia da Foz) — vai funcionar durante a tarde e a noite, subdividindo-se em três turnos (entre as 16h00 e 20h00, entre as 21h00 e 00h00, e entre as 00h00 e 05h00). com Pedro Sales Dias