Metro Mondego vai abater os últimos plátanos da avenida Emídio Navarro

Com o avanço da empreitada da linha de metrobus, vão desaparecer os últimos plátanos da Avenida Emídio Navarro, em Coimbra. Na baixa da cidade, junto ao Parque Manuel Braga, duas árvores de grande porte e outras três de dimensão ligeiramente inferior estão no caminho do sistema de transportes colectivos que promete ligar Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã e vão ser cortadas. Os cinco exemplares são os últimos sobreviventes de um grande abate que, na última década, varreu os plátanos do separador central daquela avenida, na margem direita do rio Mondego.