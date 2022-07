Associações da Cultura sem compromisso de reforço nos apoios da DGArtes

Várias associações reuniram-se esta quinta-feira com Pedro Adão e Silva. “O ministro não se comprometeu com o reforço (...), mas não vamos desistir desta reivindicação”, disse Amarílis Felizes, da direcção da Plateia.

As oito associações representativas dos trabalhadores da Cultura que se reuniram esta quinta-feira com o ministro da Cultura, em Lisboa, saíram da audiência sem qualquer compromisso de reforço de verbas nos apoios da Direcção-Geral das Artes (DGArtes).

“O ministro não se comprometeu com este reforço. Esperamos que se venha a comprometer, não vamos desistir desta reivindicação”, disse à agência Lusa Amarílis Felizes, da direcção da Plateia - Associação de Profissionais das Artes Cénicas, uma das estruturas reunidas com Pedro Adão e Silva.

As oito associações apelam ao Governo para um aumento da dotação dos programas de apoio sustentado às artes, nas modalidades bienal (2023-24) e quadrienal (2023-26), que abriram em Maio, com um montante global de 81,3 milhões de euros, e que estão actualmente em fase de avaliação de candidaturas.

“Tentámos munir o ministro da Cultura dos argumentos que nós temos para reivindicar este reforço, para evitar a destruição do trabalho feito por uma série de estruturas que estão implementadas. (...) Estamos muito preocupados com a hipótese de vermos menos estruturas financiadas do que aquelas que estão financiadas agora”, disse Amarílis Felizes.

Questionada pela Lusa sobre o valor desse reforço pedido pelas associações, Amarílis Felizes não quis adiantar números, justificando que não tem os dados de quantas entidades culturais se candidataram aos apoios, de que regiões são oriundas e quais os patamares de financiamento. “Não nos queremos ver na situação de há cinco anos, em 2018, de termos reforços ad hoc ao fluir da contestação. Achamos que deve agora ser avaliado o montante necessário para este reforço, e que [isso] seja feito quanto antes, para os júris estarem a par e agirem em consonância”, explicou.

Para a maioria das associações, esta foi a primeira reunião com o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, que tomou posse, no cargo, em Março passado. A reunião juntou representantes da Plateia, da Acção Cooperativista, da Acesso Cultura, da Descampado, da Rede - Associação de Estruturas para a Dança Contemporânea, da Associação de Artistas Visuais em Portugal, da Performart - Associação para as Artes Performativas em Portugal, do Sindicato dos Trabalhadores de Espectáculos, do Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE).

Segundo a DGArtes, o montante financeiro global disponível para os concursos de apoio sustentado às artes, de 81,335 milhões de euros, “representa um incremento de 18% em relação ao ciclo de apoio anterior (2018-2021)”. Os concursos bienais têm uma verba total de 20,5 milhões de euros e os concursos quadrienais contam com 60,8 milhões de euros.