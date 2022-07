Governo dá luz verde a gratuitidade das creches. Amas do sector social abrangidas

Financiamento do Governo inclui também as amas do Instituto da Segurança Social, I.P. Apoio será de 460 euros mensais por cada criança.

A Portaria que regulamenta as condições de gratuitidade das creches e creches familiares para todas as crianças até um ano de idade foi publicada em Diário da República esta quarta-feira. O despacho do Governo prevê a comparticipação para actividades e serviços que estão “integradas no sistema de cooperação, bem como das amas do Instituto da Segurança Social, I. P” (ISS, I.P.). A medida produz efeitos a partir do próximo dia 1 de Setembro.