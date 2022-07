Rui Catalão estreia Ivone!, teatro-dança inspirado na vivência da diáspora africana

Espectáculo tem como protagonista uma rapariga cabo-verdiana e mostra-se este sábado no Centro de Experimentação Artística (CEA) do Vale da Amoreira, Moita, no distrito setúbal.

O espectáculo de teatro-dança Ivone!, de Rui Catalão, sobre a odisseia da vida familiar africana no continente europeu, vai estrear entre quinta-feira e sábado no Centro de Experimentação Artística do Vale da Amoreira, concelho da Moita. Com encenação, coreografia e dramaturgia de Rui Catalão, a peça tem por título completo Este grupo não poderia ter outro nome senão Ivone!, e é inspirada na vivência da diáspora africana e nos problemas do quotidiano.

O novo trabalho do encenador é “um relato na primeira pessoa sobre o sentimento de abandono e dependência que pautou o crescimento de uma rapariga cabo-verdiana”, segundo a sinopse divulgada pela produção. A personagem de Ivone, cujas histórias foram recolhidas pelo jornalista guineense Madiu Furtado, partilha com os outros intérpretes da peça um modo de vida semelhante, o de uma vivência na diáspora.

O grupo é constituído por quatro intérpretes que nos últimos quatro anos foram participando em diferentes espectáculos de Rui Catalão, nomeadamente Natacha Campos, Rolaisa Embaló, Joãozinho da Costa e Luís Mucauro.

A peça dá continuidade a uma longa série de espectáculos dedicados à diáspora africana que Rui Catalão tem vindo a desenvolver desde 2016, quando apresentou E Agora Nós com cinco habitantes do Vale da Amoreira. O mais recente, de 2021, intitula-se Ao Abrigo da Distância e aborda o tabu da ausência parental. Medo a Caminho, com Luís Mucauro, Adriano Já Não Mora Aqui, com Adriano Diouf, A Rapariga Mandjako, com Joãozinho da Costa, e o espectáculo colectivo Último Slow, são outros dos seus trabalhos.

Ivone será apresentada entre quinta-feira e sábado, às 21h30, no Centro de Experimentação Artística (CEA) do Vale da Amoreira, Moita, no distrito de Setúbal. Os figurinos são de Carlota Lagido, o desenho de luz de é João Chico e o desenho sonoro de Maile Colbert. A entrada para o espectáculo é gratuita mediante reserva prévia para o CEA.