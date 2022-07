Incêndios. Idosos retirados por precaução de lar no concelho de Penacova

Pelas 19h15, encontravam-se no teatro de operações 498 operacionais, apoiados por 139 veículos e 12 aeronaves.

Os idosos de um lar da localidade de Miro, em Penacova, concelho onde lavra um incêndio desde o início da tarde desta segunda-feira, foram retirados “por precaução”, informou o presidente da câmara municipal.

Em declarações à agência Lusa, Álvaro Coimbra explicou que os idosos foram levados para o Pavilhão Municipal de Penacova “apenas por precaução”.

“O incêndio não está, nem de perto, nem de longe, nessa zona”, acrescentou.

O autarca referiu ainda que, durante a tarde, também já tinham sido retiradas algumas pessoas das suas habitações em Carvalhal de Mansores.

“Foram colocados num ponto estratégico, por precaução, como se faz no Programa Aldeia Segura Pessoas Seguras. Ficaram reunidos na capela”, avançou.

Um incêndio deflagrou pelas 14h12 numa zona de mato da povoação de Boas Eiras, na freguesia e concelho de Penacova.

De acordo com a informação disponibilizada no site da Autoridade Nacional da Protecção Civil, pelas 19h15, encontravam-se no teatro de operações 498 operacionais, apoiados por 139 veículos e 12 aeronaves.

Segundo o Destacamento de Trânsito da GNR de Coimbra, a Estrada Nacional (EN) 2 está com alguns constrangimentos na zona de Miro, embora o Itinerário Principal (IP) 3 esteja transitável.