Vulcão Sakurajima, no Japão, entrou em erupção. Mais de cem moradores aconselhados a deixar as suas casas

Um vulcão na maior ilha ocidental japonesa de Kyushu, no Sul do Japão, entrou em erupção na madrugada deste domingo, expelindo cinzas e rochas e enchendo o ar de fumo negro.

Até ao momento, não houve relatos de quaisquer danos ou feridos e as autoridades disseram que não esperavam uma erupção importante. No entanto, os habitantes das zonas mais próximas foram aconselhados a deixar as suas casas. Sakurajima localiza-se a cerca de mil quilómetros a sudoeste de Tóquio

O vulcão, que se chama Sakurajima e está localizado na ponta sul de Kyushu, perto da cidade de Kagoshima, entrou em erupção por volta das 20h05 locais (12h05 em Portugal), avançou a Agência Meteorológica Japonesa (JMA).

As rochas expelidas pelo vulcão caíram a uma distância de 2,5 quilómetros do mesmo, acrescentou um funcionário da JMA. O nível de alerta de erupção foi elevado para cinco (o mais alto) e cerca de 120 moradores em duas localidades relativamente próximas foram aconselhados a abandonar as suas casas por precaução.

“Colocamos a vida das pessoas em primeiro lugar e faremos o possível para avaliar a situação e responder a qualquer emergência”, assegurou o porta-voz das autoridades locais, Yoshihiko Isozaki

Sakurajima é um dos vulcões mais activos do Japão e as erupções ocorrem regularmente. Imagens da televisão pública nipónica NHK mostram chamas alaranjadas perto da cratera e fumo escuro das cinzas a subir desde o topo da montanha até ao céu nocturno.

Não houve, até ao momento, registo de danos causados pela erupção, disse Yoshihiko Isozaki. No entanto, o porta-voz pediu aos habitantes da área que prestem a máxima atenção às últimas actualizações fornecidas pelas autoridades por forma a proteger as suas vidas.

Os reguladores nucleares disseram que não foram detectadas irregularidades na central nuclear de Sendai, que fica a cerca de 50 quilómetros do vulcão.

A Agência Meteorológica Japonesa alertou para a eventualidade de queda de rochas vulcânicas em áreas dentro de um raio até três quilómetros da cratera e para o possível fluxo de lava, cinzas e gás abrasador numa extensão de dois quilómetros.

A mesma agência alertou ainda que se espera chuva em algumas áreas próximas ao vulcão na segunda-feira.