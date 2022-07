Erro de Leclerc abre caminho ao bicampeonato de Verstappen

O neerlandês aproveitou uma saída de pista do monegasco para vencer em França e aumentar para 63 os pontos de vantagem no campeonato.

Sete vitórias em 12 provas, 63 pontos de vantagem sobre a concorrência mais próxima e o bicampeonato cada vez mais perto. Beneficiando de uma saída de pista de Charles Leclerc ainda na primeira metade da corrida, Max Verstappen venceu neste domingo no circuito de Paul Ricard o Grande Prémio de França e solidificou a liderança do campeonato – o piloto neerlandês da Red Bull não triunfava desde 19 de Junho, quando venceu no Canadá. Na segunda posição ficou Lewis Hamilton, com George Russell a fechar o pódio.

Com muito calor no Sul de França, a principal dúvida no arranque da corrida era saber qual a estratégia que as equipas iriam adoptar em Paul Ricard, mas excepto Valtteri Bottas, Pierre Gasly e Carlos Sainz, a decisão foi unânime: pneus médios.

Assim, na largada, Leclerc saiu na frente de Verstappen - Hamilton roubou a terceira posição a Pérez -, mas o campeão do mundo rapidamente começou a pressionar o piloto da Ferrari, beneficiando de uma maior velocidade nas zonas mais rápida do circuito.

Na 16ª volta, Verstappen parou pela primeira vez, colocando pneus duros no seu Red Bull, e, quase de seguida, o neerlandês teve a melhor notícia do dia: quando parecia ter a corrida controlada, Leclerc saiu de pista e o Ferrari acabou a bater contra as protecções da pista francesa.

No final, o monegasco admitiu culpa no acidente: “Tenho de analisar aquilo que correu mal, mas a primeira sensação que tenho é que o erro foi meu.”

A partir daí, após a saída do safety car, Verstappen assumiu a liderança que não mais largou, seguido por Lewis Hamilton, Sergio Pérez, George Russell e Fernando Alonso, com Carlos Sainz – o espanhol largou da última fila - em sexto e os dois pilotos da McLaren, Esteban Ocon e Lance Stroll, a fecharem o top-8.

Sem que Hamilton conseguisse ameaçar a primeira posição de Verstappen, a luta mais interessante acabou por acontecer pelo último lugar no pódio, onde Russell levou a melhor sobre Pérez, colocando os dois Mercedes nas três primeiras posições.

Com a vitória em França, Verstappen igualou o registo de 27 vitórias de Jackie Stewart na Fórmula 1 e ascendeu à posição 8 na lista dos pilotos mais triunfos na história da categoria. Hamilton, no seu 300.º GP, conseguiu o melhor resultado da época e o 187.º pódio da carreira.

A prova 13 do Mundial de Fórmula 1 realiza-se no próximo fim-de-semana, com a realização Grande Prémio da Hungria, no circuito de Hungaroring na cidade de Mogyorod, a cerca de vinte quilómetros de Budapeste.