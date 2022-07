Nissan abraça a electricidade e inova na tecnologia

A Nissan tem estado sob alvo de um forte escrutínio: depois de ter sido pioneira com o eléctrico Leaf e de ter praticamente criado uma moda, a dos SUV, com o Qashqai, foi sendo ultrapassada por outras marcas que conseguiram criar produtos campeões, quer numa área, quer noutra — ainda que, justiça seja feita, ambos continuem entre os líderes mundiais dos mercados BEV e SUV compactos, respectivamente. E, no que à electrificação diz respeito, muitos temiam que tivesse ficado presa ao passado. Agora, com a mecânica híbrida e-Power, que o Qashqai estreia, a marca nipónica mostra que anda a palmilhar uma direcção diferente, mas nem por isso menos interessante.