Leclerc conquista sétima pole do ano no GP de França

Nesta qualificação, as evoluções aerodinâmicas trazidas pela Mercedes para França parecem ter aproximado ligeiramente os carros germânicos da Ferrari e da Red Bull.

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) conquistou neste sábado a sétima pole position da temporada do Mundial de Fórmula 1, ao ser o mais rápido na qualificação do Grande Prémio de França, 12.ª corrida do ano.

Para somar a 16.ª pole da carreira, o piloto da Ferrari teve a ajuda do companheiro de equipa, o espanhol Carlos Sainz (Ferrari), que funcionou como “lebre” e abriu caminho para a melhor volta de Leclerc.

O monegasco, que já tinha o melhor tempo da qualificação, ainda melhorou na sua derradeira tentativa, conquistando a pole com o tempo de 1m30,872s. O neerlandês Max Verstappen (Red Bull), líder do campeonato, foi o segundo, a 0,304 segundos de Leclerc, com o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) a ficar em terceiro, a 0,463 segundos.

Sabendo que Carlos Sainz iria ser penalizado por ter de mudar de motor nesta corrida, a Ferrari fez o piloto espanhol ir avançando em todas as fases da qualificação para poder ajudar a abrir caminho a Leclerc na Q3, a derradeira fase onde estavam apenas os dez mais rápidos.

“Foi difícil fazer uma volta perfeita. Um grande obrigado ao Carlos. Teria sido difícil sem a sua ajuda”, explicou, no final, Charles Leclerc, que parte para esta 12.ª ronda na segunda posição do campeonato, a 38 pontos de Verstappen.

O neerlandês queixou-se de problemas de “aderência”, mas mostra-se confiante para a corrida. “Faltou-nos alguma aderência, mas acho que vamos ter um bom ritmo de corrida e virar o jogo a nosso favor”, frisou.

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) foi o quarto classificado, a 0,893 segundos de Leclerc, seguido dos compatriotas Lando Norris (McLaren) e George Russell (Mercedes).

