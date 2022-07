Cerca de cinco mil golfinhos terão morrido no mar Negro desde o começo da guerra

O alerta foi feito pelo ambientalista Ivan Rusev do Parque Natural Nacional dos Estuários de Tuzly, em Odessa, na Ucrânia.

Cerca de cinco mil golfinhos terão morrido no mar Negro desde o começo da invasão ucraniana, avançou esta quarta-feira o jornal Kyiv Independent que cita o ambientalista Ivan Rusev do Parque Natural Nacional dos Estuários de Tuzly, em Odessa, na Ucrânia.

Segundo Rusev, os golfinhos dependem da ecolocalização (capacidade biológica de localização através de sons) para comunicar e encontrar alimentos. Como tal, a poluição sonora causada pelos submarinos russos no Mar Negro tem afectado a ecolocalização destes mamíferos. “Nunca tinha visto isto antes. Isto é algo absolutamente novo e aterrador para os cientistas”, disse Rusev ao Kyiv Independent.

O alerta é repetido por ecologistas na Bulgária, Roménia e Turquia que também têm relatado um um “aumento extraordinário” do número de golfinhos que aparecem mortos nas praias. A Fundação Turca de Investigação Marinha, por exemplo, relatou que pelo menos 80 golfinhos mortos foram encontrados na parte ocidental do mar Negro desde de Maio. Em Burgas, na Bulgária, o número ronda as seis dezenas.

No entanto, alguns especialistas alertam que não há provas directas de que os golfinhos estejam a morrer devido à guerra na Ucrânia.

Rusev discorda e refere análises laboratoriais feitas na Roménia que mostraram que muitos golfinhos estão a morrer devido a infecções. “Um golfinho saudável é uma criatura muito poderosa e raramente é afectado por tais doenças. É definitivamente um trauma acústico”, insiste Rusev que estima que pelo menos cinco mil golfinhos já terão morrido devido à guerra.

Rusev salienta ainda que os golfinhos mortos que chegam a terra representam apenas 5% do total de golfinhos mortos.

Como os navios de guerra russos continuam a utilizar o mar Negro para disparar mísseis em território ucraniano, espera-se que o declínio no número de golfinhos continue nos próximos tempos, com efeitos devastadores para o ecossistema da região. “Vamos perder um ecossistema inteiro”, resume Rusev.