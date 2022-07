Balcão do migrante e licenciamentos mais simples. Quais as 48 novas medidas do Simplex?

Algumas das metas a que o Governo se propõe já são apresentadas com um atraso que o executivo justifica com a crise política que adiou a tomada de posse. A maior parte das medidas será para executar até ao final deste ano.

Esta terça-feira, o Governo lançou o novo programa Simplex composto por 48 medidas de simplificação administrativa. Em entrevista ao PÚBLICO, o secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa fala de algumas destas novidades, como o reconhecimento facial ou a comparticipação imediata no acto de compra de medicamentos por parte dos idosos com complemento solidário. O PÚBLICO reuniu as 48 medidas que o Governo se propõe a executar até meados do próximo ano.