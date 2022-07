A “luta quixotesca” de Macau contra a covid-19

Três portugueses contam como é viver sob as políticas de “covid zero” no último país que as aplica: códigos QR para aceder a espaços públicos, desinfecções gerais se há um caso de covid num condomínio, não poder sair para passear o cão.

Testes rápidos todos os dias, rondas de testes PCR para toda a população, não poder sair excepto para compras de supermercado, ser sujeito a isolamento se for um “contacto secundário” ou ao regressar do estrangeiro ficar em quarentena num quarto de hotel, máximo duas pessoas, com janelas que não fecham: três portugueses contam como são as regras da covid em Macau, onde há um surto há cerca de um mês. A gestão está a ser feita com base na política chinesa de “covid zero” – apesar de a região ter uma boa percentagem de pessoas vacinadas, e da Ómicron ser uma variante muito facilmente transmissível, a China continua a seguir esta política: é, de momento, o único país do mundo a fazê-lo.