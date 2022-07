Tem 37 anos, é mãe de dois filhos e é a maratonista mais rápida da América

Com os últimos raios amarelo-pálidos do nascer do sol a pairar sobre a pista de corrida da St. Christopher's School, Keira D'Amato prepara-se para correr. São 6h37 da manhã de uma quinta-feira de Junho. As ruas à volta ainda não acordaram, excepto por um grupo de corrida local que dá voltas à pista e para algumas pessoas que passeiam os seus cães. Um gato cor de caramelo, a quem os corredores chamam Track Cat, esgueira-se enquanto Keira pressiona os pés, um após o outro, contra uma cerca de arame.